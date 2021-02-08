В России отмечен рост числа обращений по телемедицине

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Согласно статистическим данным компании «Ингосстрах», в России за 2020 год количество обращений по телемедицине увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019-м.
В России отмечен рост числа обращений по телемедицине
  • © РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Рост числа обращений отмечался в разные периоды. Один из них был зафиксирован весной, в разгар пандемии коронавируса. Тогда популярность дистанционных медицинских консультаций увеличилась в десять раз относительно февраля 2020 года. Ещё один пик был осенью и в начале зимы: на октябрь, ноябрь и декабрь пришлось 22%, 23% и 19% всех обращений за год соответственно.

Наиболее востребована данная услуга оказалась у жителей Москвы (30% от общего числа обращений), Санкт-Петербурга (9%), Алтайского края (5%) и Смоленской области (4%).

Среди врачей самыми популярными стали терапевты (38%), педиатры (13%), гинекологи (7%), гастроэнтерологи, неврологи и эндокринологи (по 6%).

Ранее, как информировал сайт «Москва 24», в столице рассказали о работе телемедицинского центра, консультирующего по вопросам COVID-19.

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