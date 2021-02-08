В Удмуртии объявили о модернизации службы занятости населения в 2021 году

Министерство социальной политики Удмуртии сообщило, что в 2020 году в рамках национального проекта «Демография» республика вошла в число пилотных регионов страны, где будут повышать эффективность службы занятости.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Порядок обращения в службы занятости не изменится, однако многие услуги можно будет получить в электронном виде.

Основной целью модернизации службы занятости населения является создание новой модели центров занятости.

Всего в регионе в рамках национального проекта «Демография» к концу 2024 года планируется полностью завершить модернизацию службы занятости в четырёх центрах занятости населения.

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