В Удмуртии объявили о модернизации службы занятости населения в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
Порядок обращения в службы занятости не изменится, однако многие услуги можно будет получить в электронном виде.
Основной целью модернизации службы занятости населения является создание новой модели центров занятости.
Всего в регионе в рамках национального проекта «Демография» к концу 2024 года планируется полностью завершить модернизацию службы занятости в четырёх центрах занятости населения.
Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.