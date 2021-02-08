В Подмосковье выдадут ещё 160 сертификатов на соципотеку для медиков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
Как напомнила глава ведомства Светлана Стригункова, программа позволяет обеспечить жильём медиков, которые уже работают в области, и привлекает в Подмосковье новых специалистов.
«За последние пять лет в Подмосковье такие свидетельства на приобретение жилья получили 1084 медработника», — сказала она.
Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.