Дерматолог дала рекомендации на случай морозной погоды

Дерматолог Екатерина Мокина дала рекомендации на случай морозной погоды.

«Люди со здоровой кожей испытывают, конечно, меньше неприятных ощущений, потому что сама по себе кожа несёт защитную функцию. И когда не нарушен гидролипидный слой, то даже сильный мороз в принципе не может её повредить», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, лучше не умываться прямо перед выходом на улицу в мороз, а сделать это заранее, минут на 40—60.

«Минут за 20 до выхода на улицу нанести смягчающий питательный крем, чтобы он успел хотя бы впитаться в верхние слои кожи и оказать вот эту свою защитную функцию», — советует Мокина.

Людям с хроническими кожными заболеваниями в стадии обострения она рекомендует обязательно носить перчатки.

Ранее семейный врач, терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.