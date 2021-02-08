Дерматолог дала рекомендации на случай морозной погоды

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Дерматолог Екатерина Мокина дала рекомендации на случай морозной погоды.
Дерматолог дала рекомендации на случай морозной погоды
  • Reuters

«Люди со здоровой кожей испытывают, конечно, меньше неприятных ощущений, потому что сама по себе кожа несёт защитную функцию. И когда не нарушен гидролипидный слой, то даже сильный мороз в принципе не может её повредить», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, лучше не умываться прямо перед выходом на улицу в мороз, а сделать это заранее, минут на 40—60.

«Минут за 20 до выхода на улицу нанести смягчающий питательный крем, чтобы он успел хотя бы впитаться в верхние слои кожи и оказать вот эту свою защитную функцию», — советует Мокина.

Людям с хроническими кожными заболеваниями в стадии обострения она рекомендует обязательно носить перчатки.

Ранее семейный врач, терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.

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