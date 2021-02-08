В Самарскую область поступило более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

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В понедельник, 8 февраля, в Самарскую область поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак», состоящая из 20 160 доз.
В Самарскую область поступило более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает sova.info.

Всего в регион поставлено более 70 тыс. доз вакцины, привиты свыше 43 тыс. человек, из них завершили вакцинацию более 6500 жителей региона.

«Граждане, которые думают о своём здоровье и о здоровье окружающих, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Даю вам такое поручение. Все, кто записался добровольно и ещё не привился, должны получить вакцину. Люди, которые проявляют ответственную позицию, должны видеть, что им предоставляют такую возможность. Это крайне важно», — заявил губернатор области Дмитрий Азаров на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина» член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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