В Самарскую область поступило более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса
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Об этом сообщает sova.info.
Всего в регион поставлено более 70 тыс. доз вакцины, привиты свыше 43 тыс. человек, из них завершили вакцинацию более 6500 жителей региона.
«Граждане, которые думают о своём здоровье и о здоровье окружающих, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Даю вам такое поручение. Все, кто записался добровольно и ещё не привился, должны получить вакцину. Люди, которые проявляют ответственную позицию, должны видеть, что им предоставляют такую возможность. Это крайне важно», — заявил губернатор области Дмитрий Азаров на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина» член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.