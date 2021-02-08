В Башкирии прокомментировали ситуацию с пандемией
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на министра здравоохранения республики Максима Забелина.
С начала пандемии коронавирус подтвердили в 25 566 случаях.
На стационарном лечении находятся 303 человека, под амбулаторным наблюдением — 5 687.
Выписаны 19 368 пациентов, в том числе 54 за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Мурманской области свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 достигает около 30%, передаёт Nord-News. За две недели свёрнуто 190 мест.
«Мы тщательно мониторим ситуацию в каждом муниципалитете, где находятся ковидные госпитали, чтобы дать предложения по дальнейшему сворачиванию коечного фонда для возвращения ресурсов для оказания помощи при неинфекционных заболеваниях», — заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.
В настоящее время коечный фонд составляет 1 327 мест.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.