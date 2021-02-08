В ГД оценили идею разрешить продажи крепкого алкоголя только в алкомаркетах

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT предложение убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции.
В ГД оценили идею разрешить продажи крепкого алкоголя только в алкомаркетах
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

«В идеале это может быть той точкой, к которой мы должны стремиться. Но мне представляется, что сегодня это не совсем реально. Сама идея правильная — надо, чтобы в специализированных магазинах продавался крепкий алкоголь, а не в продуктовых», — подчеркнул Говорин.

По словам депутата, также стоит учитывать условия пандемии, когда бизнес находится в непростой ситуации. 

«В одночасье решить вопрос о переводе всей крепкой алкогольной продукции в специализированные магазины — вот это мы просто не сможем на практике реализовать», — добавил парламентарий.

При этом он отметил, что в Москве и других крупных городах одна ситуация, тогда как в небольших посёлках, где есть всего два-три магазина, — другая. 

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции.

Подробнее — в материале RT.

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