В Тамбовской области в ряде школ отменены занятия из-за сообщений о минировании

В ряде школ в Тамбовской области отменили занятия после сообщений о минировании.

«Сообщения о минировании школ проверяют в Тамбовской области. Часть учебных заведений в понедельник из-за проверки отменили занятия», — цитирует РИА Новости сообщение обладминистрации.

В частности, по её данным, отменены занятия в школах Тамбова, Мичуринска, Рассказов и Рассказовского района, Знаменского, Бондарского и Сампурского районов.

Ранее стало известно, что сообщения о минированиях школ поступили в разных муниципалитетах Приморья, проводятся проверки.