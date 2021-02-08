В Тамбовской области в ряде школ отменены занятия из-за сообщений о минировании

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В ряде школ в Тамбовской области отменили занятия после сообщений о минировании.
В Тамбовской области в ряде школ отменены занятия из-за сообщений о минировании
  • РИА Новости

«Сообщения о минировании школ проверяют в Тамбовской области. Часть учебных заведений в понедельник из-за проверки отменили занятия», — цитирует РИА Новости сообщение обладминистрации.

В частности, по её данным, отменены занятия в школах Тамбова, Мичуринска, Рассказов и Рассказовского района, Знаменского, Бондарского и Сампурского районов.

Ранее стало известно, что сообщения о минированиях школ поступили в разных муниципалитетах Приморья, проводятся проверки.

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