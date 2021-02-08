В Тамбовской области в ряде школ отменены занятия из-за сообщений о минировании
- РИА Новости
«Сообщения о минировании школ проверяют в Тамбовской области. Часть учебных заведений в понедельник из-за проверки отменили занятия», — цитирует РИА Новости сообщение обладминистрации.
В частности, по её данным, отменены занятия в школах Тамбова, Мичуринска, Рассказов и Рассказовского района, Знаменского, Бондарского и Сампурского районов.
Ранее стало известно, что сообщения о минированиях школ поступили в разных муниципалитетах Приморья, проводятся проверки.