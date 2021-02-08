В Приморье проверяют сообщения о минировании школ

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Сообщения о минированиях школ поступили в разных муниципалитетах Приморья, проводятся проверки.

«В разных муниципалитетах были (сообщения)… Занятия проходят в штатном режиме. Школы обследуют кинологи со специально обученными собаками. Об отмене занятий проинформировали только Спасск-Дальний и Спасский район», — приводит РИА Новости слова представителя краевого правительства. 

В мэрии Владивостока сообщили, что информации о минировании школ и детсадов города не поступало.

Также сообщалось, что в школах Сахалина идут экстренные проверки из-за сообщений о минировании, отменены занятия первой смены.

21 января сообщалось, что здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова были обследованы после сообщения об угрозе взрыва.

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