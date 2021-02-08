В Приморье проверяют сообщения о минировании школ
«В разных муниципалитетах были (сообщения)… Занятия проходят в штатном режиме. Школы обследуют кинологи со специально обученными собаками. Об отмене занятий проинформировали только Спасск-Дальний и Спасский район», — приводит РИА Новости слова представителя краевого правительства.
В мэрии Владивостока сообщили, что информации о минировании школ и детсадов города не поступало.
Также сообщалось, что в школах Сахалина идут экстренные проверки из-за сообщений о минировании, отменены занятия первой смены.
21 января сообщалось, что здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова были обследованы после сообщения об угрозе взрыва.