В Приморье проверяют сообщения о минировании школ

Сообщения о минированиях школ поступили в разных муниципалитетах Приморья, проводятся проверки.

«В разных муниципалитетах были (сообщения)… Занятия проходят в штатном режиме. Школы обследуют кинологи со специально обученными собаками. Об отмене занятий проинформировали только Спасск-Дальний и Спасский район», — приводит РИА Новости слова представителя краевого правительства.

В мэрии Владивостока сообщили, что информации о минировании школ и детсадов города не поступало.

Также сообщалось, что в школах Сахалина идут экстренные проверки из-за сообщений о минировании, отменены занятия первой смены.

21 января сообщалось, что здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова были обследованы после сообщения об угрозе взрыва.