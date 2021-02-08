Сообщения о минировании школ поступили в четыре района Чукотки

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Сообщения о минировании школ поступили в четыре района Чукотки, в школе Анадыря проверка была завершена.

«Сведения об угрозе подрыва учебных заведений прошли по всей России. Для обеспечения безопасности детей оперативно приняты решения об эвакуации отдельных образовательных учреждений в четырёх муниципальных образованиях Чукотки для их обследования», — приводит РИА Новости сообщение регионального правительства.

По данным властей, экстренные проверки безопасности организованы во всех образовательных учреждениях страны. В средней школе Анадыря проверка завершена, занятия возобновлены.

Также сообщается, что информация о минировании стала причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска.

Ранее сообщалось, что сообщения о минированиях школ поступили в разных муниципалитетах Приморья, проводятся проверки.

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