Депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.

«В настоящее время вирус достаточно консервативен, а значит, он прогнозируем. Это значит, что та вакцина, которой сегодня прививаются россияне, защищает от всех типов вируса», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, нужно сосредоточиться на вакцинации, привить профессиональную группу риска, а также группу риска по медицинским показаниям.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.