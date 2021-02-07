Колокольцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Шпагина со 100-летием

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, жителя Красноярска Ивана Шпагина со 100-летием.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Шпагин ушёл на фронт добровольцем в июне 1941 года, сразу после школы. После демобилизации в 1956-м поступил на службу в УВД Красноярского края.

«В качестве руководителя опергруппы вы добились высоких показателей в служебной деятельности. Выйдя в отставку, возглавили Совет ветеранов, много лет делились секретами мастерства с молодыми сотрудниками», — отметил Колокольцев.

По поручению министра ветерану вручили наградное оружие — кортик. Также Шпагин получил нагрудный знак почётного работника ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Лепешенкову со 100-летием.