Колокольцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Шпагина со 100-летием

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, жителя Красноярска Ивана Шпагина со 100-летием.
Колокольцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Шпагина со 100-летием
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Шпагин ушёл на фронт добровольцем в июне 1941 года, сразу после школы. После демобилизации в 1956-м поступил на службу в УВД Красноярского края.

«В качестве руководителя опергруппы вы добились высоких показателей в служебной деятельности. Выйдя в отставку, возглавили Совет ветеранов, много лет делились секретами мастерства с молодыми сотрудниками», — отметил Колокольцев.

По поручению министра ветерану вручили наградное оружие — кортик. Также Шпагин получил нагрудный знак почётного работника ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Лепешенкову со 100-летием.

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