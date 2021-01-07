Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Лепешенкову со 100-летием.
Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Ваш славный жизненный путь наполнен важными делами во благо Родины. В годы Великой Отечественной войны Вы отважно защищали Отечество, не щадили себя ради Победы. В мирное время Вы добросовестно работали на благо развития нашей страны», — заявил Руденя.

Он поблагодарил Лепешенкову за достойный пример для молодых поколений.

Уроженка деревни Березники была призвана на фронт в апреле 1942 года. Была начальником поста воздушного наблюдения, оповещения авиационных налётов противника 97-го отдельного батальона ВО Западного фронта.

Победу встретила в Берлине. Имеет орден Отечественной войны II степени и медаль Жукова.

В ноябре Руденя поздравил с 100-летием участницу Великой Отечественной войны, ветерана труда Екатерину Белько.

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