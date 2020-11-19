Власти Тверской области поздравили с 100-летием участницу Великой Отечественной войны Екатерину Белько

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 100-летием участницу Великой Отечественной войны, ветерана труда Екатерину Белько.
Власти Тверской области поздравили с 100-летием участницу Великой Отечественной войны Екатерину Белько

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Вы достойно прошли через суровые испытания военного времени, пережили тяжелейшие дни оккупации. В мирные годы Вы честно трудились на благо Родины, много сделали для развития родной старицкой земли», — говорится в поздравлении Рудени.

По его словам, оптимизм Белько, её стойкость, верность трудовым и семейным ценностям служат достойным примером.

Белько родилась в деревне Каленицы Старицкого района. В 1941 году пережила оккупацию. До выхода на пенсию работала на животноводческой ферме.

Ранее сообщалось, что Росгвардия провела парад для ветерана Великой Отечественной войны Павла Лосика, которому 12 августа исполнилось 100 лет.

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