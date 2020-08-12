Росгвардия провела парад для ветерана Павла Лосика в честь его 100-летия

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Росгвардия провела парад для ветерана Великой Отечественной войны Павла Лосика, которому 12 августа исполнилось 100 лет.
Росгвардия провела парад для ветерана Павла Лосика в честь его 100-летия
  • © rosgvard.ru

Поздравить юбиляра в город Михайлов Рязанской области прибыли военнослужащие Центрального округа Росгвардии, ветераны войск правопорядка, представители местной администрации и общественных организаций.

Также выступил ансамбль песни и пляски. Артисты исполнили песни фронтовых лет, а танцевальная группа представила народные танцы с элементами акробатики.

Завершилась программа чаепитием на открытом воздухе, где Лосик поделился фронтовыми историями и поблагодарил за оказанное внимание.

Лосик ушёл на фронт добровольцем. Участник боёв за Москву, Брянск, Тулу и Могилёв. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и «За боевые заслуги».

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

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