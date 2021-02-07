Военные Балтфлота начали готовиться ко второму этапу конкурса «Снайперский рубеж»
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Снайперам предстоит отработать поражение целей без пристрелочного выстрела, а также маскировку огневых позиций подручными средствами, в том числе на местности без естественных укрытий.
«АрМИ-2021» состоятся летом на территории полигона Ашулук.
Ранее заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о том, что экипажи Липецкого авиацентра ВКС и пилотажная группа «Русские витязи» отработали дозаправку самолётов в воздухе.