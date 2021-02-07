Военные Балтфлота начали готовиться ко второму этапу конкурса «Снайперский рубеж»

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота начали подготовку ко второму этапу конкурса «Снайперский рубеж».

Об этом сообщает ФАН.

Снайперам предстоит отработать поражение целей без пристрелочного выстрела, а также маскировку огневых позиций подручными средствами, в том числе на местности без естественных укрытий.

«АрМИ-2021» состоятся летом на территории полигона Ашулук.

Ранее заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о том, что экипажи Липецкого авиацентра ВКС и пилотажная группа «Русские витязи» отработали дозаправку самолётов в воздухе.