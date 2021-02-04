Военный лётчик прокомментировал манёвр «Русских витязей» в небе над Липецкой областью

Короткая ссылка
Заслуженный военный лётчик России Владимир Попов прокомментировал сообщение о том, что экипажи Липецкого авиацентра ВКС и пилотажная группа «Русские витязи» отработали дозаправку самолётов в воздухе.
Военный лётчик прокомментировал манёвр «Русских витязей» в небе над Липецкой областью
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Единицы лётчиков способны именно в группе тяжёлых истребителей выполнять ряд фигур. Но учитывая, что у «Русских витязей» всё слажено, им это удаётся условно легко», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, в групповом полёте при размахе крыльев в 10 м нужно держать дистанцию в 3—5 м.

«Огромную роль играет и психофизиология. Дозаправка — это большие эмоциональные всплески. Они являются стресс-факторами для лётчика», — отметил Попов.

По сообщениям Nation News, в феврале в Калининградской области начались тактические учения десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить