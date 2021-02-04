Военный лётчик прокомментировал манёвр «Русских витязей» в небе над Липецкой областью

Заслуженный военный лётчик России Владимир Попов прокомментировал сообщение о том, что экипажи Липецкого авиацентра ВКС и пилотажная группа «Русские витязи» отработали дозаправку самолётов в воздухе.

«Единицы лётчиков способны именно в группе тяжёлых истребителей выполнять ряд фигур. Но учитывая, что у «Русских витязей» всё слажено, им это удаётся условно легко», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, в групповом полёте при размахе крыльев в 10 м нужно держать дистанцию в 3—5 м.

«Огромную роль играет и психофизиология. Дозаправка — это большие эмоциональные всплески. Они являются стресс-факторами для лётчика», — отметил Попов.

По сообщениям Nation News, в феврале в Калининградской области начались тактические учения десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота.