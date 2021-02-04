Военный лётчик прокомментировал манёвр «Русских витязей» в небе над Липецкой областью
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«Единицы лётчиков способны именно в группе тяжёлых истребителей выполнять ряд фигур. Но учитывая, что у «Русских витязей» всё слажено, им это удаётся условно легко», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, в групповом полёте при размахе крыльев в 10 м нужно держать дистанцию в 3—5 м.
«Огромную роль играет и психофизиология. Дозаправка — это большие эмоциональные всплески. Они являются стресс-факторами для лётчика», — отметил Попов.
По сообщениям Nation News, в феврале в Калининградской области начались тактические учения десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота.