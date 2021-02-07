Эксперт дал советы по путешествиям для переболевших COVID-19

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев дал советы по путешествиям для переболевших COVID-19.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что можно выбрать озёрный отдых и лечение у моря.

«За год многие россияне пересмотрели концепцию отдыха. Пляжный отдых уже не так популярен, на смену ему пришёл отдых озёрный, морской. Для экскурсионно-восстановительных целей лучше всего ехать в Калининград. У киргизского озера Иссык-Куль — колоссальные перспективы, это тоже подходящий вариант для укрепления и восстановления иммунитета», — сказал Мальцев.

По его словам, в случае открытия границ можно обратить внимание на Болгарию, где есть и море, и оздоровительная база.

Одним из самых перспективных направлений для отдыха и лечения эксперт назвал Крым.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.