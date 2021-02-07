Врач оценил эффективность масок во время пандемии

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Главный врач московского центра «Лидер-Медицина», вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков оценил эффективность масок во время пандемии.
Врач оценил эффективность масок во время пандемии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В беседе с kp.ru он заявил, что ношение масок действительно снижает вирусную нагрузку на организм.

Как отметил Тимаков, согласно анализу научных данных, собранных в том числе за время пандемии, чем меньше человек контактирует с вирусом, тем больше шансов у иммунитета справиться с тем количеством вируса, который в организм всё-таки попадает, и избежать болезни вовсе или предотвратить её тяжёлое течение.

«Даже хорошие маски при высокой герметизации во время исследований пропускали вирус. Это может быть всего лишь 5%, а может быть и 50—60%, в зависимости от качества изделия», — сказал эксперт.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.

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