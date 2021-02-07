СК оперативно расследует убийство в отделе полиции в Дагестане

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Глава следственного управления СК России по Дагестану Анатолий Щуров поручил завершить расследование уголовного дела об убийстве в здании полиции в Махачкале в двухмесячный срок.
СК оперативно расследует убийство в отделе полиции в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба республиканского управления СК.

В частности, Щуров поручил назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, а виновным предъявить окончательное обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок.

Также он поручил доложить о результатах расследования.

В СК сообщили, что, согласно санкции ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.

В сообщении говорится, что в ходе расследования дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел.

Ранее в СК сообщили, что в Дагестане задержаны два сотрудника Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале. Врио главы Дагестана взял дело на контроль.

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