В России за сутки выявили 16 048 случаев коронавируса
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Накануне в России зафиксировали 16 627 случаев заболевания.
За сутки умерли 432 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 497 пациентов. Общее число летальных исходов составило 76 661.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 456 210 пациентов. За сутки выздоровели 19 884 человека, накануне — 22 831.
Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев заявил, что из-за морозов люди будут больше находиться в помещениях, что может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.
Также кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.