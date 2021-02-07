В России за сутки выявили 16 048 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 16 048 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 3 967 281. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне в России зафиксировали 16 627 случаев заболевания.

За сутки умерли 432 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 497 пациентов. Общее число летальных исходов составило 76 661.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 456 210 пациентов. За сутки выздоровели 19 884 человека, накануне — 22 831.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев заявил, что из-за морозов люди будут больше находиться в помещениях, что может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.

Также кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.