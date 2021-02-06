Врач рассказал о приводящих к инфаркту и инсульту таблетках

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «таблетки под язык» для резкого снижения давления представляют опасность для здоровья человека.

Мясников рассказал, что такие лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, так как их неправильный приём приводил к «несметному количеству» случаев инфаркта, инсульта и острой почечной недостаточности.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — цитирует его РИА Новости.

Врач-терапевт Наталья Уклеина в беседе с телеканалом «360» рассказала о способах повышения ослабленного иммунитета весной.