Врач рассказал о приводящих к инфаркту и инсульту таблетках
- РИА Новости
Мясников рассказал, что такие лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, так как их неправильный приём приводил к «несметному количеству» случаев инфаркта, инсульта и острой почечной недостаточности.
«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — цитирует его РИА Новости.
Врач-терапевт Наталья Уклеина в беседе с телеканалом «360» рассказала о способах повышения ослабленного иммунитета весной.