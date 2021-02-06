Врач рассказал о приводящих к инфаркту и инсульту таблетках

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «таблетки под язык» для резкого снижения давления представляют опасность для здоровья человека.
Врач рассказал о приводящих к инфаркту и инсульту таблетках
  • РИА Новости

Мясников рассказал, что такие лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, так как их неправильный приём приводил к «несметному количеству» случаев инфаркта, инсульта и острой почечной недостаточности. 

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — цитирует его РИА Новости. 

Врач-терапевт Наталья Уклеина в беседе с телеканалом «360» рассказала о способах повышения ослабленного иммунитета весной.

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