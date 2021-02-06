В МЧС сообщили об увеличении числа погибших при пожаре в Новой Москве

В МЧС заявили об увеличении числа погибших и пострадавших в результате возгорания в жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.

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«Пострадали 17 человек, из них погибли три человека: взрослый и двое детей», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России. Ранее сообщалось о двух погибших и 12 пострадавших при пожаре. СК уже возбудил дело из-за возгорания в доме в Новой Москве.