В МЧС сообщили об увеличении числа погибших при пожаре в Новой Москве

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В МЧС заявили об увеличении числа погибших и пострадавших в результате возгорания в жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.
В МЧС сообщили об увеличении числа погибших при пожаре в Новой Москве
  • © Главное управление МЧС России по г. Москве

«Пострадали 17 человек, из них погибли три человека: взрослый и двое детей», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.

Ранее сообщалось о двух погибших и 12 пострадавших при пожаре.

СК уже возбудил дело из-за возгорания в доме в Новой Москве.

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