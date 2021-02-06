СК возбудил дело из-за пожара в доме в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в многоэтажном доме в Новой Москве.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«По факту смерти двух несовершеннолетних при пожаре в жилом доме на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело», — сказала Иванова.

По её словам, следователи работают на месте происшествия.

Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли и 12 пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.