СК возбудил дело из-за пожара в доме в Новой Москве
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
«По факту смерти двух несовершеннолетних при пожаре в жилом доме на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело», — сказала Иванова.
По её словам, следователи работают на месте происшествия.
Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли и 12 пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.