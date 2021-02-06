Прокуратура начала проверку после пожара в Новой Москве

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Столичная прокуратура начала проверку после возгорания в жилом доме в Новой Москве, в результате которого «есть погибшие и пострадавшие».
Прокуратура начала проверку после пожара в Новой Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим 6 февраля 2021 года в многоквартирном доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

«Также прокуратура поставила на контроль соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме», — добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли и 12 пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.

По данным СК, погибли двое детей. Возбуждено уголовное дело.

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