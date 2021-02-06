Прокуратура начала проверку после пожара в Новой Москве
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим 6 февраля 2021 года в многоквартирном доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
«Также прокуратура поставила на контроль соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме», — добавили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли и 12 пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.
По данным СК, погибли двое детей. Возбуждено уголовное дело.