В Нальчике при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

В результате пожара в многоквартирном доме в Нальчике погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 03:57 мск субботы поступило сообщение, что по улице Ингушской в Нальчике произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Огнём была охвачена квартира на четвёртом этаже», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что пожар был локализован в 04:22 мск, а в 04:32 — полностью ликвидирован.

«В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на месте пожара в жилом доме в Кандалакше Мурманской области обнаружили тело мужчины, по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.