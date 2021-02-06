В Нальчике при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека
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«В 03:57 мск субботы поступило сообщение, что по улице Ингушской в Нальчике произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Огнём была охвачена квартира на четвёртом этаже», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что пожар был локализован в 04:22 мск, а в 04:32 — полностью ликвидирован.
«В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на месте пожара в жилом доме в Кандалакше Мурманской области обнаружили тело мужчины, по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.