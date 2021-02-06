Один человек погиб в результате крупного пожара в Кандалакше
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Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК.
«Следственным отделом по городу Кандалакша проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1970 года рождения в результате пожара в жилом доме номер 11 по улице Спекова», — цитирует сообщение РИА Новости.
По предварительным данным, мужчина погиб в результате отравления угарным газом.
Также в СК рассказали, что, по предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в Кандалакше произошёл пожар, общая площадь которого составила 1,6 тыс. кв. м.