Один человек погиб в результате крупного пожара в Кандалакше

На месте пожара в жилом доме в Кандалакше Мурманской области обнаружили тело мужчины, по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.

Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК.

«Следственным отделом по городу Кандалакша проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1970 года рождения в результате пожара в жилом доме номер 11 по улице Спекова», — цитирует сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, мужчина погиб в результате отравления угарным газом.

Также в СК рассказали, что, по предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в Кандалакше произошёл пожар, общая площадь которого составила 1,6 тыс. кв. м.