Врач предупредила о возможном вреде сухого воздуха в квартирах

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Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о возможном вреде сухого воздуха в квартирах.
Врач предупредила о возможном вреде сухого воздуха в квартирах
  • Pixabay

В беседе с Life.ru она заявила, что горячие батареи сильно сушат воздух в помещении, что негативно отражается на состоянии дыхательных путей.

«Перед сном стоит увлажнять слизистую носа. Для этого лучше всего подходит персиковое или абрикосовое масло», — отметила Чернышова.

По её словам, большое количество домашних цветов тоже помогает увлажнить воздух, желательно опрыскивать их листья из пульверизатора.

Кроме того, Чернышова заявила, что помещение необходимо проветривать.

Ранее эксперт в области цифровой техники Сергей Вильянов в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по использованию гаджетов в морозную погоду.

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