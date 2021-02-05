Врач предупредила о возможном вреде сухого воздуха в квартирах
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В беседе с Life.ru она заявила, что горячие батареи сильно сушат воздух в помещении, что негативно отражается на состоянии дыхательных путей.
«Перед сном стоит увлажнять слизистую носа. Для этого лучше всего подходит персиковое или абрикосовое масло», — отметила Чернышова.
По её словам, большое количество домашних цветов тоже помогает увлажнить воздух, желательно опрыскивать их листья из пульверизатора.
Кроме того, Чернышова заявила, что помещение необходимо проветривать.
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