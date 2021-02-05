Минсельхоз дал прогноз по снижению цен на овощи и фрукты в России

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Минсельхоз России ожидает снижения цен на овощи и фрукты в стране по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта.
Минсельхоз дал прогноз по снижению цен на овощи и фрукты в России
  • Pixabay

«Наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует плодоовощная группа, что носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке. Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта», — цитирует ведомство РИА Новости.

Вместе с этим в министерстве подчеркнули, что ряд продукции в категории фруктов, например бананы, полностью импортируется, поэтому влияние на их стоимость оказывается в основном за счёт колебания курса валют.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на мировом продовольственном рынке.

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