Минсельхоз дал прогноз по снижению цен на овощи и фрукты в России

Минсельхоз России ожидает снижения цен на овощи и фрукты в стране по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта.

«Наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует плодоовощная группа, что носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке. Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта», — цитирует ведомство РИА Новости.

Вместе с этим в министерстве подчеркнули, что ряд продукции в категории фруктов, например бананы, полностью импортируется, поэтому влияние на их стоимость оказывается в основном за счёт колебания курса валют.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на мировом продовольственном рынке.