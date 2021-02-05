В Мурманской области рассказали о выплатах медикам

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В Мурманской области подписано постановление, предусматривающее ежемесячные выплаты отдельным категориям медработников в течение всего года.
В Мурманской области рассказали о выплатах медикам
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News.

В частности, размер премий участковым врачам педиатрам и терапевтам, семейным врачам и врачам общей практики останется прежним — 0,25 ставки (2,5 тыс. рублей по ставке 10 тыс.). Для среднего медицинского звена — 1,25 тыс. рублей по ставке 5 тыс.

В прежнем объёме сохраняются стимулирующие надбавки медперсоналу ФАПов, врачам, фельдшерам, медсёстрам учреждений и подразделений скорой помощи, а также водителям, санитарам, медсёстрам и ряду других работников.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о выплатах медикам.

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