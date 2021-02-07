Психолог рассказал о способах борьбы со стрессом в пробках

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников в беседе с RT дал советы, как бороться со стрессом и раздражением из-за автомобильных пробок.

Специалист отметил, что главным правилом, позволяющим избежать сильного стресса, является качественное заполнение времени пути, которое позволит не считать этот промежуток бесцельно потраченным.

«Нужно настроиться на терпение и постараться погасить раздражение, досаду, мысленное подталкивание себя к тому, чтобы быстрее доехать. Нужно заниматься заполнением своего внутреннего времени. У нас его довольного много: два-три-четыре часа уходят просто так, когда мы выполняем какую-то монотонную деятельность или едем, например, в транспорте», — рассказал эксперт.

Психолог посоветовал слушать музыку, аудиокниги, заниматься психологическими практиками — расслаблять тело и создавать позитивные образы.

«Можно себя полноценно заполнить, чтобы это не было вычеркнутыми часами, минутами, а иногда это складывается и в гораздо более длительные промежутки времени. Если человек научится управлять собой, то может применять это с пользой», — уверен он.

При этом Ключников подчеркнул, что если автомобилист в пробке неадекватно себя ведёт и слишком бурно реагирует на происходящее, то это может свидетельствовать о неврозе и скрытой агрессии.

«Когда человек невротизирован, в его состоянии присутствует скрытая агрессия: дай только ситуацию, и она проявится в чём-то внешнем — это факт. Это говорит о нестабильности человека, о лабильности, т. е. о неустойчивости, его психики», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что жители Московской области смогут предложить свои идеи по борьбе с пробками на портале «Добродел».