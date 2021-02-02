Жители Подмосковья смогут предложить идеи по борьбе с пробками на «Доброделе»

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Жители Московской области смогут предложить свои идеи по борьбе с пробками на портале «Добродел».
Жители Подмосковья смогут предложить идеи по борьбе с пробками на «Доброделе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Пройдя опрос, жители смогут указать на самые загруженные дороги и помогут понять причины возникновения заторов. Опрос продлится до 30 июня.

«Есть пробки, которые называют глупыми. Они появляются, потому что неправильно выстроен сигнал светофора. Или, может, надо построить правый поворот, а где-то установить знаки», — сказал вице-губернатор области Игорь Тресков на видеоконференции, которую провёл губернатор Андрей Воробьёв с главами городских округов.

При этом Воробьёв отметил, что задача властей — решать проблемы по всем видам пробок.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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