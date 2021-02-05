По делу о пожаре с четырьмя погибшими в Красноярске задержаны два человека

По уголовному делу о пожаре на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, задержаны двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности. Об этом заявили в пресс-службе СК.

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