По делу о пожаре с четырьмя погибшими в Красноярске задержаны два человека

Короткая ссылка
По уголовному делу о пожаре на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, задержаны двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности. Об этом заявили в пресс-службе СК.
По делу о пожаре с четырьмя погибшими в Красноярске задержаны два человека
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Пожар произошёл 3 февраля в здании склада-магазина автозапчастей. В ходе возгорания погибли один сотрудник ООО «Автотрейд-КСК» и три сотрудника МЧС, которые участвовали в тушении.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днём траура по погибшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить