По делу о пожаре с четырьмя погибшими в Красноярске задержаны два человека
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«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Пожар произошёл 3 февраля в здании склада-магазина автозапчастей. В ходе возгорания погибли один сотрудник ООО «Автотрейд-КСК» и три сотрудника МЧС, которые участвовали в тушении.
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днём траура по погибшим.