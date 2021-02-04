Траур по погибшим при пожаре на складе объявлен в Красноярском крае

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Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днём траура по погибшим при пожаре на складе в Красноярске, сообщает пресс-служба главы региона.
Траур по погибшим при пожаре на складе объявлен в Красноярском крае
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Красноярске», —говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске.

Пожар произошёл в среду, 3 февраля. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных.

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