Шойгу заявил о планах новых закупок гиперзвукового и высокоточного оружия

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о планах дополнительных закупок гиперзвукового и высокоточного оружия.

По словам министра, «на основании расчётов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности».

«Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи», —цитирует РИА Новости Шойгу.

Ранее сообщалось, что серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российской армии начнутся в 2022 году.

В конце декабря президент России Владимир Путин призвал внимательно следить за изменениями в научно-технической сфере при развитии вооружений и не позволять себе «почивать на лаврах».