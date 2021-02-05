Шойгу заявил о планах новых закупок гиперзвукового и высокоточного оружия
По словам министра, «на основании расчётов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности».
«Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи», —цитирует РИА Новости Шойгу.
Ранее сообщалось, что серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российской армии начнутся в 2022 году.
В конце декабря президент России Владимир Путин призвал внимательно следить за изменениями в научно-технической сфере при развитии вооружений и не позволять себе «почивать на лаврах».