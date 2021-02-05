Разработчик рассказал о сроках хранения вакцины «Спутник V»

Хранение вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции при температуре +2...+8 °С пока разрешено в течение двух месяцев, однако разработчики надеются продлить срок до шести месяцев.

«В инструкцию к препарату была внесена возможность его хранения при температуре обычного бытового холодильника, а не при -18 °С, в течение двух месяцев... Но сейчас этот процесс исследуется. По мере дальнейшей работы, надеюсь, этот срок будет увеличен до шести месяцев», — рассказал директор разработавшего препарат центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в совместном интервью ТАСС и агентству «Казинформ».

В конце января глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» теперь разрешается хранить и перевозить при температуре +2…+8 °C. По словам Мурашко, такой холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.

Таким образом, на рынок будут поступать вакцины «Спутник V» с режимами хранения как +2…+8 °C, так и -18 °C.