Разработчик рассказал о сроках хранения вакцины «Спутник V»

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Хранение вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции при температуре +2...+8 °С пока разрешено в течение двух месяцев, однако разработчики надеются продлить срок до шести месяцев.
Разработчик рассказал о сроках хранения вакцины «Спутник V»
  • © REUTERS/Agustin Marcarian

«В инструкцию к препарату была внесена возможность его хранения при температуре обычного бытового холодильника, а не при -18 °С, в течение двух месяцев... Но сейчас этот процесс исследуется. По мере дальнейшей работы, надеюсь, этот срок будет увеличен до шести месяцев», — рассказал директор разработавшего препарат центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в совместном интервью ТАСС и агентству «Казинформ».

В конце января глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» теперь разрешается хранить и перевозить при температуре +2…+8 °C. По словам Мурашко, такой холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.

Таким образом, на рынок будут поступать вакцины «Спутник V» с режимами хранения как +2…+8 °C, так и -18 °C.

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