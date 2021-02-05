В Рособрнадзоре не ожидают роста средних баллов по ЕГЭ в 2021 году

Роста средних баллов по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году вряд ли стоит ожидать, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Я думаю, что роста средних баллов не будет, примерно цифры будут соизмеримы с прошлым годом. По отдельным регионам, возможно, результаты будут ниже. Но мы делаем всё, чтобы это не произошло, есть много нововведений, в том числе на наших сайтах», — цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, на данный момент «сложно предсказать ситуацию, которая может сложиться».

К тому же отмечается, что длительное сохранение дистанционного формата обучения в школах Москвы и ряда регионов вызывает беспокойство по поводу результатов ЕГЭ в этом учебном году.

Ранее Музаев рассказал о проведении ЕГЭ по информатике в 2021 году.