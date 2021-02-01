В Рособрнадзоре рассказали о проведении ЕГЭ по информатике в 2021 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о проведении ЕГЭ по информатике в 2021 году.

Как сообщается на сайте ведомства, Музаев напомнил, что «в 2021 году ЕГЭ по информатике впервые будет проведён на компьютерах».

Глава Рособрнадзора заявил, что «к настоящему времени все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено».

«Весной мы проведём итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим», — заявил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ в 2021 году.