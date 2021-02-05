Опрос выявил наиболее популярные хобби россиян

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Анастасия Румянцева
Спорт входит в тройку наиболее популярных хобби представителей практически всех профессий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Опрос выявил наиболее популярные хобби россиян
  • Pixabay

Так, больше всего спортсменов-любителей — среди пиар-менеджеров (рекордное число — 51%), директоров (32%) и проектировщиков (25%).

Также в числе популярных хобби нередко оказывается занятие, смежное с профессией респондента. К примеру, каждый третий дизайнер увлекается рисованием, а каждый четвёртый пиар-менеджер — фотографией.

Кроме того, согласно опросу, сметчики и проектировщики в свободное время нередко занимаются строительством (10% и 5% соответственно), а персональные водители — ремонтом автомобилей (7%). 

Отмечается, что многие офисные работники любят хендмейд — шьют, вяжут, вышивают, варят мыло, оформляют открытки, расписывают витражи, выжигают по дереву.

Чаще других подобные хобби у экономистов, менеджеров по продажам и сметчиков.

Среди других популярных занятий — музыка: музыкантов-инструменталистов и вокалистов больше среди программистов и сметчиков (по 16%), дизайнеров (15%) и технологов (10%). 

В опросе приняли участие 3400 респондентов из 17 профессиональных групп.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян (48%) поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю.

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