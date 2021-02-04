В ОНК рассказали об условиях содержания арестованного главреда «Медиазоны»
- © РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
По словам одного из членов ОНК, пожелавшего остаться неназванным, арестованный на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия Смирнов не имеет претензий к условиям содержания во временном спецприёмнике на территории ЦВСИГ.
«Он размещён в четырёхместной камере, некурящей. Ему и его соседям выданы матрасы, подушки, одеяла, гигиенические принадлежности», — сообщил RT представитель ОНК, побывавший в спецприёмнике.
Как отметил собеседник RT, Смирнов заявил ему, что если выбирать между ожиданием в холодном автозаке и той камерой, куда его поместили утром, «то в камере лучше».
Смирнова задержали в Москве 30 января. Позднее суд постановил арестовать его на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.