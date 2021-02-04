В ОНК рассказали об условиях содержания арестованного главреда «Медиазоны»

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов содержится в четырёхместной некурящей камере во временном спецприёмнике на территории центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Об этом RT сообщил представитель ОНК, посетивший ЦВСИГ.

По словам одного из членов ОНК, пожелавшего остаться неназванным, арестованный на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия Смирнов не имеет претензий к условиям содержания во временном спецприёмнике на территории ЦВСИГ.

«Он размещён в четырёхместной камере, некурящей. Ему и его соседям выданы матрасы, подушки, одеяла, гигиенические принадлежности», — сообщил RT представитель ОНК, побывавший в спецприёмнике.

Как отметил собеседник RT, Смирнов заявил ему, что если выбирать между ожиданием в холодном автозаке и той камерой, куда его поместили утром, «то в камере лучше».

Смирнова задержали в Москве 30 января. Позднее суд постановил арестовать его на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.