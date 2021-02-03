Главред «Медиазоны» арестован на 25 суток

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы постановил арестовать главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.
Главред «Медиазоны» арестован на 25 суток
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга») и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток», — сообщили в суде.

30 января сообщалось, что в Москве задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. 

Позже его отпустили из отдела полиции Москвы под обязательство о явке в суд. Заседание было назначено на 3 февраля.

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