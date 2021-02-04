Умер заслуженный врач России Николай Филатов

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Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заслуженный врач России Николай Филатов скончался в возрасте 66 лет.
Умер заслуженный врач России Николай Филатов
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Об этом говорится на сайте Научно-исследовательского института (НИИ) вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, где Филатов работал заместителем директора по научной работе.

«С прискорбием сообщаем, что 4 февраля 2021 года на 67-м году ушёл из жизни член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премий правительства Российской Федерации в области образования Николай Николаевич Филатов», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что бывший главный государственный санитарный врач России Евгений Беляев, учёный, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, скончался на 84-м году жизни.

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