Умер бывший главный санитарный врач России Беляев

Бывший главный государственный санитарный врач России Евгений Беляев, учёный, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, скончался на 84-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату: 25 января на 84-м году жизни скончался учёный, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, академик Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации, член-корреспондент РАМН (2005 год, в настоящее — время РАН), главный государственный санитарный врач РСФСР (1990—1992), главный государственный санитарный врач Российской Федерации (1992—1996), доктор медицинских наук, профессор (1999), заслуженный врач России (2002) Евгений Николаевич Беляев», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет.