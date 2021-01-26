Умер экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько
Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кабмина.
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
Как уточняется, Приходько умер после продолжительной болезни.
В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько на должность помощника главы правительства.
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