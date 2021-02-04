Названы три причины невосприимчивости человека к коронавирусу

Короткая ссылка
Некоторые люди могут не заболевать коронавирусной инфекицей COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Названы три причины невосприимчивости человека к коронавирусу
  • Reuters

Эксперт уточнил, что антитела — это маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это ещё на этапе научной дискуссии», — цитирует РИА Новости Вознесенского.

По словам специалиста, одна из версий — перенесённый эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами.

Второе предположение связано с тем, что перед встречей с коронавирусом человек уже перенёс какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов.

«Если их (интерферонов. — RT) очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям», — добавил Вознесенский.

Третья версия говорит о возможном существовании иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить