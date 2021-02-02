Вирусолог рассказал, в каких случаях можно повторно заболеть COVID-19

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Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, по какой причине человек может повторно заболеть COVID-19 и как при этом будет протекать заболевание.
Вирусолог рассказал, в каких случаях можно повторно заболеть COVID-19
  • Reuters

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

«Иммунитет при этом заболевании достаточно своеобразный, есть повторные случаи заболевания, они не очень частые. Сказать, что этот человек может повторно заболеть, а у этого такого шанса нет, довольно трудно, пока этот вопрос неясен. Ясно только то, что повторные случаи бывают изредка», — уточнил специалист.

Он отметил, что это может случиться на фоне постепенно ослабевающего иммунитета, если в иммунной системе человека после перенесённого заболевания возникло мало клеток памяти. 

«Не исключено, что при повторном случае инфицирования человек получает более высокую дозу вируса и он «пробивает» остаточный иммунитет. Но в основном это должно проходить легче, потому что какие-то остатки иммунитета есть и они должны «мобилизоваться». Поэтому чаще всего должно проходить легче, но известно, что иногда проходит не легче», — отметил Альтштейн.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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