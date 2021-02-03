Эксперт прокомментировал публикацию о «Спутнике V» в The Lancet

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Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов прокомментировал публикацию промежуточных исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet.
Эксперт прокомментировал публикацию о «Спутнике V» в The Lancet
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«Авторитетная публикация сразу меняет отношение. Сотрудники нашего института, которые занимались сбором и обработкой информации, подытожили и написали статью. В журнале Lancet пять рецензентов — светила с мировыми именами», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его мнению, публикация проложила вакцине прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что в журнале The Lancet приведены мнения многих крупных международных специалистов, где они подчёркивают высокие показатели вакцины по всем параметрам.

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