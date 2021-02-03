Эксперт рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 перед операцией

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России доктор медицинских наук Владимир Чуланов рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 перед операцией.

«Я бы порекомендовал окончательное решение принимать в каждом конкретном случае с лечащим врачом. Со своей стороны, я бы не стал связывать решение вопроса о вакцинации с какой-либо операцией или обследованием. Сделать прививку (при отсутствии противопоказаний) можно», — заявил он в беседе с kp.ru.

Кроме того, эксперт призвал строго соблюдать санитарные правила, пока не сформировался достаточный уровень коллективного иммунитета. По его словам, нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 16 474 случая коронавируса.