В Петербурге оценили ситуацию с барами на фоне отмены ряда мер по COVID-19
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Об этом пишет сайт «Невские новости».
Также на 32% относительно предыдущих выходных увеличилось количество транзакций, сообщили в пресс-службе ВТБ.
Как отметили в кредитной организации, оборот клубов и общепита, которые работают по ночам, продолжит расти на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки.
В Петербурге барам, ресторанам, ночным клубам и общепиту с 30 января разрешили работать после 23:00.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты зафиксировали рост трат россиян на продукты и фастфуд весной 2020 года.