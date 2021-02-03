В Петербурге оценили ситуацию с барами на фоне отмены ряда мер по COVID-19

В первые три дня после смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот петербургских баров и ночных клубов вырос на 34%.

Об этом пишет сайт «Невские новости».

Также на 32% относительно предыдущих выходных увеличилось количество транзакций, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Как отметили в кредитной организации, оборот клубов и общепита, которые работают по ночам, продолжит расти на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки.

В Петербурге барам, ресторанам, ночным клубам и общепиту с 30 января разрешили работать после 23:00.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты зафиксировали рост трат россиян на продукты и фастфуд весной 2020 года.