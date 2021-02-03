Эксперт по этикету рассказала, как вести себя в общественных местах во время пандемии

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, как вести себя в общественных местах во время пандемии.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что задавать вопросы о здоровье некорректно, но в нынешних условиях правила несколько смягчаются.

«Сейчас мы все озабочены своим здоровьем в связи с ситуацией с коронавирусом. Каждый вправе побеспокоиться о себе и понять, не грозит ли ему опасность. Если уж мы продолжаем вести дела, то понимаем, что рискуем: какие бы вопросы мы ни задавали своему визави, он может элементарно не знать, заразился или нет», — заявила эксперт.

По её словам, при общении с малознакомыми людьми лучше воздержаться от такого рода вопросов. Николаева советует защищать себя и не нервировать других, носить маски в общественных местах.

Кроме того, эксперт отметила, что не нужно спорить с теми, кто по долгу службы обязан просить надевать средства защиты.

«Если это охранники, кассиры, продавцы, они обязаны нам сказать, их штрафуют, если они имеют дело с незащищёнными покупателями. Но они официальные лица, представители своих компаний, имеющие свои обязанности и не имеющие права дискутировать с нами на эти вопросы. Мы просто по первому их напоминанию надеваем маску», — сказала Николаева.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.